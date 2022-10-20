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الشباب‭ ‬والمستقبل‭… ‬قلق‭ ‬مزمن

منذ 30 ثانية
الشباب متوجس من المستقبل الاقتصادي (خاص)
دراسة‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬54‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬متخوفون‭ ‬على‭ ‬مستقبلهم‭ ‬الاقتصادي أصبح‭ ‬القلق‭ ‬والخوف‭ ‬من‭ ‬المستقبل‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تعيق‭ ‬فعالية‭ ‬فئة‭ ‬عريضة‭ ‬من‭ ‬الشباب،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬توسع‭ ‬الآفاق‭ ‬والانفتاح‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬بسبب‭ ‬الأنترنت،‭ ‬جعل‭ ‬الشباب‭ ‬يخافون‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬التي‭ ‬سطروها‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬ما‭ ‬يدفع‭أكمل القراءة »

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منذ 30 ثانية


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