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الشباب والمستقبل… قلق مزمن
دراسة قالت إن 54 في المائة متخوفون على مستقبلهم الاقتصادي أصبح القلق والخوف من المستقبل من أكبر التحديات التي تعيق فعالية فئة عريضة من الشباب، إذ أن توسع الآفاق والانفتاح على العالم بسبب الأنترنت، جعل الشباب يخافون من عدم تحقيق أهدافهم التي سطروها في المغرب، ما يدفعأكمل القراءة »
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