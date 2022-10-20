الرياضة
الجيش يفلت من الهزيمة
الجمهور يصنع الحدث ويهاجم فاندربروك واحتجاجات على التحكيم أفلت الجيش الملكي من هزيمة أمام أولمبيك آسفي في المباراة، التي جمعتهما، أول أمس (الثلاثاء)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب مؤجل الدورة الخامسة، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله. وضيع الفريق العسكري نقطتين بالميدان، ليحتل المركزأكمل القراءة »
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