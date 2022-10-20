الرياضة
السوالم يستقبل بركان بالمحمدية
يستقبل شباب السوالم ضيفه نهضة بركان، بملعب البشير بالمحمدية، بعد غد (السبت)، لحساب مؤجل الدورة السادسة من بطولة القسم الأول. ويلعب شباب السوالم ثاني مواجهة بملعب البشير بالمحمدية، بعد الأولى التي جرت في فاتح أكتوبر، وانتهت دون أهداف، أمام أولمبيك خريبكة، لحساب الدورة الرابعة من البطولة. ويعدأكمل القراءة »
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