الرياضة
الضغط يشتد على بنشيخة
الجمهور طالب بإقالته ومباراة السوالم فرصة أخيرة وجريندو نوه بلاعبيه ذكرت مصادر متطابقة أن النتائج السلبية لنهضة بركان قد تعصف بالمدرب عبدالحق بنشيخة، الذي لم يعد يلقى الإجماع داخل مكونات النادي وجمهوره. وتعثر الفريق البركاني بتعادله بميدانه أمام المغرب التطواني بهدفين لمثلهما، أول أمس (الثلاثاء) بالملعب البلديأكمل القراءة »
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