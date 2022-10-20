الرياضة
ماراثون البيضاء يعود بمسار جديد
سيعرف تنظيم أربعة سباقات وينطلق من «دونور» تنظم شركة التنمية المحلية “البيضاء للتنشيط والتظاهرات”، الأحد المقبل، الدورة 13 للماراثون الدولي للمدينة، الذي سينطلق من ملعب محمد الخامس. وأوضح المنظمون أن هذا السباق، الذي يعود بعد توقف لسنتين بسبب انتشار فيروس كورونا، حدد له مسار خاص “لتمكين العدائينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا