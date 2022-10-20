الرياضة
الغيابات تؤرق شيبا قبل تصفيات “الكان”
مدرب منتخب الفتيان قرر تحديد لائحة موسعة يدخل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، الاثنين المقبل، في تجمع إعدادي استعدادا لتصفيات منطقة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للفتيان، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة. وعلمت “الصباح”، أن سعيد شيبا، مدرب المنتخب الوطني لأقل منأكمل القراءة »
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