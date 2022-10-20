الرياضة
منتخب الشاطئ يواجه موزمبيق
يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية موزمبيق، في 23 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات كأس إفريقيا للكرة الشاطئية، التي تحتضنها فيلانكولوس بموزمبيق، بداية من بعد غد (الجمعة). وسيكون المنتخب الوطني المغربي طرفا في المجموعة الأولى، التي تضم موزمبيق وملاوي، بعد انسحاب نيجيريا، بينما تضم المجموعة الثانية مصر والسنغالأكمل القراءة »
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