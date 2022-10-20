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تقاعد القضاة بعد 75 عاما

منذ دقيقة واحدة
أظهرت التجربة الميدانية في مجال الممارسة القضائية أن سن التقاعد الذي حدد في 65 سنة والتمديدات السنوية للقضاة إلى حين بلوغ 70 سنة، لم تعد مجدية أمام الخصاص المهول الذي تعانيه المحاكم، خاصة أن هناك العديد من القضاة والمسؤولين القضائيين على مشارف التقاعد، وهو ما يعني إفراغأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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