الأولى
تقاعد القضاة بعد 75 عاما
أظهرت التجربة الميدانية في مجال الممارسة القضائية أن سن التقاعد الذي حدد في 65 سنة والتمديدات السنوية للقضاة إلى حين بلوغ 70 سنة، لم تعد مجدية أمام الخصاص المهول الذي تعانيه المحاكم، خاصة أن هناك العديد من القضاة والمسؤولين القضائيين على مشارف التقاعد، وهو ما يعني إفراغأكمل القراءة »
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