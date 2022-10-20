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الرياضة

أزمة المولودية تتفاقم

منذ 17 ثانية
اللاعبون يضربون عن التدايب ويطالبون بمستحقاتهم امتنع لاعبو مولودية وجدة عن خوض الحصة التدريبية التي كانت مقررة أول أمس (الثلاثاء) في الخامسة، بملعب التداريب بمركز التكوين التابع للنادي، احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية. وعبر لاعبو مولودية وجدة عن امتعاضهم من الوضع الذي يعيشه الفريق، بعد تأخرأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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