الرياضة
الجامعة تفتح ملف وادو
المدرب طالب وجدة بمليار ويهدد بالتصعيد فتحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من جديد، ملف نزاع الإطار الوطني عبد السلام وادو ومولودية وجدة، وتم تحديد 27 أكتوبر الجاري تاريخا للحسم بين الطرفين من قبل اللجنة المركزية للاستئناف. واستفسر وادو، بداية الأسبوع الجاري، عبر موقع التواصل موقع الاجتماعيأكمل القراءة »
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