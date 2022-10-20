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ملف الصباح

مرضى‭ ‬في‭ ‬جلباب‭ ‬الرقية

منذ 20 ثانية
قضية‭ ‬راقي‭ ‬بركان‭ ‬فجرت‭ ‬قضايا‭ ‬أخرى‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬محاكم‭ ‬المملكة بات‭ ‬التلفظ‭ ‬ب‭”‬الرقية‭ ‬الشرعية‭” ‬في‭ ‬الشارع،‭ ‬بمثابة‭ “‬سبة‭”‬،‭ ‬بعدما‭ ‬انتشرت‭ ‬فضائح‭ ‬الرقاة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬أبرزها‭ ‬فضيحة‭ “‬راقي‭ ‬بركان‭”.‬ وأصبحت‭ “‬الرقية‭ ‬الشرعية‭” ‬تحيل‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الجنس،‭ ‬وهي‭ ‬الجريمة‭ ‬التي‭ ‬يتابع‭ ‬بها‭ ‬أغلب‭ ‬الرقاة‭ ‬الذين‭أكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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