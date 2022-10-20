ملف الصباح
مرضى في جلباب الرقية
قضية راقي بركان فجرت قضايا أخرى مماثلة في محاكم المملكة بات التلفظ ب”الرقية الشرعية” في الشارع، بمثابة “سبة”، بعدما انتشرت فضائح الرقاة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، أبرزها فضيحة “راقي بركان”. وأصبحت “الرقية الشرعية” تحيل على ممارسة الجنس، وهي الجريمة التي يتابع بها أغلب الرقاة الذينأكمل القراءة »
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