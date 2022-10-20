أســــــرة
“ستوريات” للهروب من المواجهة
قالت الكوتش نجوى عاشور، إن الكثير من الأشخاص يتهربون من مواجهة الآخرين، ويفضلون نشر رسائل غير مباشرة من خلال “ستوريات” ينشرونها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر تطبيق “الواتساب”. وأوضحت الكوتش في فيديو تقاسمته مع متابعي صفحاتها على “إنستغرام”، أن هذه الفئة، تهرب من مواجهةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا