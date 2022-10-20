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“أغنيتي الأخيرة” على “نتفليكس”
أعلنت منصة “نتفليكس” إطلاق أول عرض موسيقي كوري من خلال مسلسل “أغنيتي الأخيرة” (Take 1). ويقدم المسلسل عروضا استعراضية تجمع عددا كبيرا من الموسيقيين الكوريين المشهورين بالتنوع الموسيقي. وقال منتج عرض أغنيتي الأخيرة كيم هاك مين: “لقد قسمنا العروض إلى فئات مثل الذكور والإناث، والمغني الكلاسيكي، والمغنيأكمل القراءة »
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