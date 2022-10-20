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ملتقى “تزري” بأكادير
تنظم الجامعة الصيفية أكادير ملتقى “تزري”، في إطار أشغال الملتقى الوطني حول الفنون الذي سينظم دجنبر المقبل، ويعرف مشاركة 21 فنانا تشكيليا وعدد من الباحثين والنقاد. وسيتخلل الملتقى تنظيم معرض يقدم فيه الفنانون التشكيليون أعمالا تيمتها “الرمز الأمازيغي، رؤى تشكيلية”، إلى جانب تنظيم ندوة حول “الفنون التشكيلية، الديزاينأكمل القراءة »
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