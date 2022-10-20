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الرقية ليست مهنة
التناني قال إن عوام الناس يعتقدون أنها مرتبطة بـ”شيخ” والرسول كان يرقي نفسه بنفسه أكد العلامة عبد الله بن الطاهر السوسي التناني، خطيب وعميد مدرسة الإمام البخاري للتعليم العتيق بأكادير، أنه لم يستوعب يوما ما يسمى الرقية الشرعية، ولا يعرف من هم هؤلاء الراقون، الذين يتجمع الناسأكمل القراءة »
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