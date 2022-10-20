ملف الصباح
الاحتيال يواجه الدجالين
النيابة العامة تعتبر أن الشعوذة والتنبؤ بالغيب واحتراف التكهن جريمة واحدة مع تزايد استعمال وسائل التكنولوجيات الحديثة وتجاوز الطابوهات، تزايدت فضائح الرقاة التي باتت جلساتهم موضوع العديد من القضايا المعروضة على المحاكم. ومن خلال القضايا التي تعرض على الغرف الجنحية، تكيف النيابة العامة أفعال ممارسة طقوس الشعوذةأكمل القراءة »
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