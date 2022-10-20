حوادث
15 سنة لمختطف طفلة القنيطرة
المحكمة اقتنعت بارتكابه جرائم الاختطاف والاحتجاز والتغرير بقاصر واستهلاك المخدرات أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، مساء الاثنين الماضي، عقوبة 15 سجنا نافذة في حق مرتكب جريمة اختطاف الطفلة فاطمة الزهراء التي اهتزت لها المدينة قبل شهر. وتوبع الجاني بجرائم الاختطاف والاحتجاز والتغرير بقاصر واستهلاكأكمل القراءة »
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