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جماجم لصوص في احتفالات استقلال الجزائر

منذ 5 دقائق
FILE - Men pray near the coffins of 24 Algerians at the Moufdi-Zakaria culture palace in Algiers, on July 3, 2020. After decades in a French museum, the skulls of 24 Algerians decapitated for resisting French colonial forces were formally repatriated to Algeria. French President Emmanuel Macron is heading to Algeria for a three-day official visit aimed at addressing two major challenges: boosting future economic relations while seeking at the same time a difficult reconciliation of memories, 60 years after the North African country won its independence from France. (AP Photo/Toufik Doudou, File)
استقبلت رسميا على أنها لثوار و”نيويورك تايمز” فضحت “صفقة مشبوهة” للعسكر وفرنسا خدعة كبرى تعرض لها الجزائريون على يد نظام “الكابرانات”، إذ بعد تخصيص استقبال رسمي لجماجم قدمت من فرنسا على أنها لثوار جزائريين، والاحتفاء بها في الذكرى 58 للاستقلال، صدمت جريدة “نيويورك تايمز” الأمريكية الجميع فيأكمل القراءة »

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