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جماجم لصوص في احتفالات استقلال الجزائر
استقبلت رسميا على أنها لثوار و”نيويورك تايمز” فضحت “صفقة مشبوهة” للعسكر وفرنسا خدعة كبرى تعرض لها الجزائريون على يد نظام “الكابرانات”، إذ بعد تخصيص استقبال رسمي لجماجم قدمت من فرنسا على أنها لثوار جزائريين، والاحتفاء بها في الذكرى 58 للاستقلال، صدمت جريدة “نيويورك تايمز” الأمريكية الجميع فيأكمل القراءة »
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