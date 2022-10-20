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الميراوي: لا معادلة لشهادات جامعات وهمية
قال إن ما يؤرقه أكثر هو تعويض آلاف الأساتذة على مشارف التقاعد قال عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إنه لا يقبل بمعادلة أي شهادة جامعية تفتقد إلى الجودة، أو منحت من قبل جامعات مشكوك في وجودها، لذلك أرسل لجان تقص إلى الخارج للتأكدأكمل القراءة »
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