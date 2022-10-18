برلمانية إسبانية تفضح الكابرانات

في تغريدة لها على حسابها تويت، قالت ثريا رودريغيز، النائبة بالبرلمان الإسباني، عن حزب “سيودادانوس” الاسباني، أنه لا زال ما لا يقل عن 266 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان، مرتبطين باحتجاجات الحراك مسجونين في الجزائر.

وأضافت البرلمانية الإسبانية، في تغريدة لها على حسابها على موقع التواصل “تويتر”، أنها أطلقت مبادرة داخل الاتحاد الأوربي من أجل تطبيق بند حقوق الإنسان المضمن في اتفاقية الشراكة مع الجزائر.

وأوضحت النائبة بالبرلمان الإسباني، المعروفة بمواقفها القوية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن “مسألة حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون للبيع”.