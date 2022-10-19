أســــــرة
”نهاية أسبوع للرفاه والتغذية” بالبيضاء
ستشهد البيضاء، نهاية الأسبوع المقبل، تنظيم “عطلة نهاية أسبوع للرفاه والتغذية” وهو الحدث الذي سيعرف مشاركة خبراء وعارضين من المغرب والخارج، ليشكل بادرة ومقدمة للمعرض الدولي للرفاه والتغذية، الذي سيعقد مارس المقبل. ويعد “عطلة نهاية الأسبوع للرفاه والتغذية” موعدا لا محيد عنه لتدبير الإجهاد الإيجابي وتجديده، ويتعلقأكمل القراءة »
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