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أســــــرة

‭”‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬للرفاه‭ ‬والتغذية‭” ‬بالبيضاء

منذ 30 ثانية
ملصق‭ ‬التظاهرة‭      (‬خاص‭)‬
ستشهد‭ ‬البيضاء،‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬تنظيم‭ “‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬للرفاه‭ ‬والتغذية‭” ‬وهو‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬سيعرف‭ ‬مشاركة‭ ‬خبراء‭  ‬وعارضين‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬والخارج،‭ ‬ليشكل‭ ‬بادرة‭ ‬ومقدمة‭ ‬للمعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للرفاه‭ ‬والتغذية،‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬ ويعد‭ “‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬للرفاه‭ ‬والتغذية‭” ‬موعدا‭ ‬لا‭ ‬محيد‭ ‬عنه‭ ‬لتدبير‭ ‬الإجهاد‭ ‬الإيجابي‭ ‬وتجديده،‭ ‬ويتعلق‭أكمل القراءة »

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منذ 30 ثانية


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