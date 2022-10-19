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الصباح الفني

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منذ 9 ثواني
جلد‭ ‬القرش‭ ‬لطائرات‭ ‬اقتصادية أقلعت‭ ‬طائرة‭ ‬ركاب‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬شركة‭ ‬لوفتهانزا‭ ‬السويسرية‭ ‬التابعة‭ ‬للوفتهانزا‭ ‬الأم‭ ‬من‭ ‬زيورخ،‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬متوجهة‭ ‬إلى‭ ‬ميامي‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وجسمها‭ ‬متشح‭ ‬بإطار‭ ‬من‭ ‬جلد‭ ‬سمك‭ ‬القرش‭. ‬وأعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬زيورخ‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬سوف‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬استهلاك‭ ‬الوقود‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭أكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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