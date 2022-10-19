الصباح الفني
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جلد القرش لطائرات اقتصادية أقلعت طائرة ركاب من طائرات شركة لوفتهانزا السويسرية التابعة للوفتهانزا الأم من زيورخ، الجمعة الماضي، متوجهة إلى ميامي بالولايات المتحدة، وجسمها متشح بإطار من جلد سمك القرش. وأعلنت شركة الطيران في زيورخ أن هذا سوف يحد من استهلاك الوقود ويقلل من انبعاثات ثانيأكمل القراءة »
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