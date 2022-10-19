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أســــــرة

‭ ‬اللامبالاة‭… ‬انعكاسات‭ ‬سلبية

منذ دقيقتين
قال‭ ‬مهدي‭ ‬علوي‭ ‬أمراني،‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬السلوكي‭ ‬المعرفي‭ ‬والعلاج‭ ‬الأسري‭ ‬النسقي‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬إن‭ ‬اللامبالاة‭ ‬من‭ ‬السلوكات‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬انعكاسات‭ ‬سلبية،‭ ‬كما‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬توتر‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬المهنية‭ ‬أو‭ ‬الخاصة‭.‬ وتختلف‭ ‬أسباب‭ ‬اللامبالاة‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى،‭ ‬حسب‭ ‬علوي‭ ‬أمراني،‭ ‬موضحا‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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