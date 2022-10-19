أســــــرة
اللامبالاة… انعكاسات سلبية
قال مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي في حديثه ل”الصباح” إن اللامبالاة من السلوكات التي لها انعكاسات سلبية، كما تؤدي إلى توتر العلاقات بين الأفراد سواء في الحياة المهنية أو الخاصة. وتختلف أسباب اللامبالاة من حالة إلى أخرى، حسب علوي أمراني، موضحاأكمل القراءة »
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