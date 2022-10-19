وطنية
باحجي يغيب عن دورة مكناس
الأغلبية تقرر إرجاء نقط جدول الأعمال والمعارضة تندد بهدر الزمن التنموي فوجئ أعضاء مجلس جماعة مكناس، والمتتبعون للشأن المحلي بالعاصمة الإسماعيلية، الذين حضروا أشغال جلسة أمس (الثلاثاء) لمجلس بلدية المدينة، بغياب الرئيس جواد باحجي، عن الدورة التي تعقد في ثالث جلسة، بعد تعذر عقدها في جلستين سابقتين،أكمل القراءة »
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