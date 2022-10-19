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وطنية

باحجي يغيب عن دورة مكناس

منذ 21 ثانية
©PHOTOPQR/OUEST FRANCE/Béatrice LE GRAND BREST LE 16 06 2011 ; Baccalaureat 2011 BAC epreuve de phylosophie au lycee Amiral Ronac'h de Brest
الأغلبية تقرر إرجاء نقط جدول الأعمال والمعارضة تندد بهدر الزمن التنموي فوجئ أعضاء مجلس جماعة مكناس، والمتتبعون للشأن المحلي بالعاصمة الإسماعيلية، الذين حضروا أشغال جلسة أمس (الثلاثاء) لمجلس بلدية المدينة، بغياب الرئيس جواد باحجي، عن الدورة التي تعقد في ثالث جلسة، بعد تعذر عقدها في جلستين سابقتين،أكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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