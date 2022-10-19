الرياضة
“كاف” تستعين ببومهدي
كلفتها بإعداد تقارير عن عصبة الأبطال النسوية وجهت الكنفدرالية الإفريقية الدعوة إلى الإطار الوطني لمياء بومهدي، للمشاركة في إعداد تقارير تقنية عن مباريات عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم النسوية، المقرر احتضانها بالمغرب، في الفترة بين 30 أكتوبر الجاري و15 نونبر المقبل. وعلمت “الصباح”، أن بومهدي تلقت الدعوةأكمل القراءة »
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