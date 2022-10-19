أســــــرة
احذروا إزالة الشعر من الشامات
الدكتورة الحارثي قالت إن قصه بالمقص أفضل طريقة للتخلص منه يعاني الكثير من الأشخاص نمو الشعر في الشامات، سيما التي تكون في الوجه، وهو ما يسبب بعض المشاكل عند محاولة إزالته، لأنه غالبا ما يكون أكثر خشونة. وقالت الدكتورة سيرين الحارثي، اختصاصية في طب التجميل والعلاج بالليزر،أكمل القراءة »
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