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أســــــرة

احذروا‭ ‬إزالة‭ ‬الشعر‭ ‬من‭ ‬الشامات

منذ 41 ثانية
تحذيرات‭ ‬من‭ ‬استعمال‭ ‬المواد‭ ‬الكيماوية‭ ‬لإزالة‭ ‬الشعر‭     (‬خاص‭)‬
الدكتورة‭ ‬الحارثي‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬قصه‭ ‬بالمقص‭ ‬أفضل‭ ‬طريقة‭ ‬للتخلص‭ ‬منه يعاني‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬نمو‭ ‬الشعر‭ ‬في‭ ‬الشامات،‭ ‬سيما‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬الوجه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسبب‭ ‬بعض‭ ‬المشاكل‭ ‬عند‭ ‬محاولة‭ ‬إزالته،‭ ‬لأنه‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬خشونة‭.‬ وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬سيرين‭ ‬الحارثي،‭ ‬اختصاصية‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬التجميل‭ ‬والعلاج‭ ‬بالليزر،‭أكمل القراءة »

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منذ 41 ثانية


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