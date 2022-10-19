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تأجيل مهرجان سينما الذاكرة
إدارته قالت إنه يتزامن مع تنظيم عشرات المهرجانات السينمائية أعلنت إدارة المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة بالناظور تأجيل الدورة المقبلة منه، التي حدد لها موعد انطلاقها ابتداء من ثاني وعشرين أكتوبر الجاري. وأوضح المكتب الوطني لمركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، المنظم للمهرجان الدولي لسينما الذاكرةأكمل القراءة »
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