وطنية
مفاتيح النهوض بالاستثمار
الورش الكبير مازالت تعترضه عراقيل والرفع من جودة خدمات المراكز الجهوية للاستثمار من الأولويات بقلم :خالد الشرقاوي السموني (*) أكد الخطاب الملكي أمام أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة يوم الجمعة 14 أكتوبر 2002، الأهمية القصوى لقطاعأكمل القراءة »
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