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وطنية

مفاتيح‭ ‬النهوض‭ ‬بالاستثمار‮ ‬

منذ 54 ثانية
الورش‭ ‬الكبير‭ ‬مازالت‭ ‬تعترضه‭ ‬عراقيل‭ ‬والرفع‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬خدمات‭ ‬المراكز‭ ‬الجهوية‭ ‬للاستثمار‭ ‬من‭ ‬الأولويات‭ ‬ بقلم‭ :‬خالد‭ ‬الشرقاوي‭ ‬السموني‭ (*)‬ ‮ ‬أكد‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬أمام‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬التشريعية‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الولاية‭ ‬التشريعية‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬14‭ ‬أكتوبر‭ ‬2002،‭ ‬الأهمية‭ ‬القصوى‭ ‬لقطاع‭أكمل القراءة »

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منذ 54 ثانية


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