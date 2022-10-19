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الرياضة

رباعية أمريكية تنهي حلم الفتيات

منذ 45 ثانية
ريماسون أكد أن المونديال بداية لمستقبل أفضل أنهى المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17سنة مشاركته في مونديال الهند، بهزيمته أمام الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة أهداف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الاثنين)، لحساب الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى. وتجمد رصيد المنتخب الوطني في ثلاث نقط،أكمل القراءة »

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منذ 45 ثانية


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