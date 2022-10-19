حوادث
الرقم المباشر يزلزل امتحانات السياقة بمراكش
اعتقال مدربين متلبسين بالارتشاء وأبحاث للوصول إلى المتواطئين من الموظفين اهتز مركز تسجيل السيارات بمراكش، صباح أمس (الثلاثاء)، إثر إيقاف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مدربين تابعين لمؤسسة لتعليم السياقة، متلبسين بتلقي رشاو من مرشحين لاجتياز امتحان “الكود” في اليوم نفسه. وعلمت “الصباح” أن التبليغ عبر الرقمأكمل القراءة »
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