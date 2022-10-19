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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقتين
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الحياة‭ ‬ليست‭ ‬طويلة‭ ‬لنجرب‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬ولا‭ ‬قصيرة‭ ‬لنتذكر‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬ولكنها‭ ‬جميلة‭ ‬إذا‭ ‬عرفنا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تساوي‭ ‬شيئا‭”.‬ الآغا كتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬مصطفى‭ ‬الآغا‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬من‭ ‬سار‭ ‬على‭ ‬الدرب‭ ‬وصل‭… ‬ولكنهم‭ ‬لا‭ ‬يخبرونك‭ ‬القصة‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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