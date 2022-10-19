الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “الحياة ليست طويلة لنجرب كل شيء، ولا قصيرة لنتذكر كل شيء، ولكنها جميلة إذا عرفنا أنها لا تساوي شيئا”. الآغا كتب الاعلامي مصطفى الآغا تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “من سار على الدرب وصل… ولكنهم لا يخبرونك القصةأكمل القراءة »
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