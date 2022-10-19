الرياضة
مزراوي: إصابتي غير مقلقة
قال إنه أصيب بتشنج بسيط وغادر الملعب لتفادي تفاقمه قال الدولي المغربي نوصير مزراوي، في تصريح لموقع فريقه بايرن ميونيخ، إن إصابته التي تعرض لها في مباراة فرايبورغ، برسم الجولة 10 من الدوري الألماني، غير مقلقة. وأضاف مزراوي أنه تعرض لتشنج بسيط، قرر إثره مغادرة أرضية الملعبأكمل القراءة »
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