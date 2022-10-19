اذاعة وتلفزيون
“جريت وجاريت” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى” اليوم (الأربعاء)، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف ليلا، على موعد مع حلقة جديدة من المسلسل التلفزيوني “جريت وجاريت” من إخراج المخرجة لميس خيرات. وقالت خيرات في حديث سابق مع “الصباح” إن المسلسل الجديد، يضم عددا من الأسماء، ويتعلق الأمر بزينب عبيد ويوسف الجندي،أكمل القراءة »
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