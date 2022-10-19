الصباح الـتـربـوي
لامركزية التكوين
< تراهن المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، على تجويد عملية التكوين، باعتباره أحد الأسس الفعالة، من أجل الرقي بالتكوين البيداغوجي والإسهام في تحقيق الرؤية الإستراتيجية للوازرة الوصية التي اتخذت تدابير جديدة في هذا المجال، سيما بعد توقيع اتفاقية الإطار حول تنفيذ برنامجأكمل القراءة »
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