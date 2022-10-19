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أسواق

كلفة‭ ‬كبيرة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني

منذ 3 دقائق
ابن‭ ‬حيون‭ ‬خبير‭ ‬الجبايات‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬هيكلة‭ ‬النفقات‭ ‬الضريبية‭ ‬لا‭ ‬تواكب‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المعاصرة‭ ‬ أجرى‭ ‬الحوار‭: ‬حميد‭ ‬الأبيض‭ (‬فاس‭)‬ قال‭ ‬عصام‭ ‬ابن‭ ‬حيون،‭ ‬خبير‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬الجبايات‭ ‬والضرائب،‭ ‬إن‭ ‬للإجراءات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الضريبي،‭ ‬كلفة‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للاقتصاد،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬للإعفاءات‭ ‬الضريبية‭ ‬أهدافا‭ ‬هامة،‭ ‬لكنها‭ ‬تبقى‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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