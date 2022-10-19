أسواق
كلفة كبيرة للاقتصاد الوطني
ابن حيون خبير الجبايات قال إن هيكلة النفقات الضريبية لا تواكب التحديات الاقتصادية المعاصرة أجرى الحوار: حميد الأبيض (فاس) قال عصام ابن حيون، خبير مختص في الجبايات والضرائب، إن للإجراءات الاستثنائية في المجال الضريبي، كلفة كبيرة بالنسبة للاقتصاد، مؤكدا أن للإعفاءات الضريبية أهدافا هامة، لكنها تبقىأكمل القراءة »
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