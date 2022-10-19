الصباح الفني
”أيام الصيف” في بانوراما مراكش
5 أفلام تعرض في البرمجة الخاصة بالسينما المغربية أعلن المهرجان الدولي للسينما بمراكش، برمجة “بانوراما السينما المغربية” بمشاركة خمسة أفلام، من توقيع مخرجين مغاربة. وحسب ما أكده منظمو المهرجان، فإن الدورة المقبلة من المهرجان، والتي ستنطلق فعالياته 11 نونبر المقبل، لتستمر إلى غاية 19 من الشهرأكمل القراءة »
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