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الصباح الفني

‭”‬أيام‭ ‬الصيف‭” ‬في‭ ‬بانوراما‭ ‬مراكش

منذ دقيقتين
فوزي‭ ‬بنسعيدي‭                      (‬خاص‭)‬
5‭ ‬أفلام‭ ‬تعرض‭ ‬في‭ ‬البرمجة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسينما‭ ‬المغربية أعلن‭ ‬المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للسينما‭ ‬بمراكش،‭ ‬برمجة‭ “‬بانوراما‭ ‬السينما‭ ‬المغربية‭” ‬بمشاركة‭ ‬خمسة‭ ‬أفلام،‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬مخرجين‭ ‬مغاربة‭.‬ ‭ ‬وحسب‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬منظمو‭ ‬المهرجان،‭ ‬فإن‭ ‬الدورة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬المهرجان،‭ ‬والتي‭ ‬ستنطلق‭ ‬فعالياته‭ ‬11‭ ‬نونبر‭ ‬المقبل،‭ ‬لتستمر‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬الشهر‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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