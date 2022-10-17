الصباح الفني
محاولات “النصب” باسم الحديوي
حذرت ليلى الحديوي من خلال “ستوري” نشرته باسمها على صفحتها ارسمية على “إنستغرام”، من محاولة النصب باسمها. وقالت الحديوي في “الستوري” الذي أعادت الكثير من الصفحات نشره “من فضلكم توقفوا عن استغلال اسمي وأسماء غيري من الفنانين من أجل الترويج لمشاريعكم الوهمية. توقفوا لقد تجاوز الأمر حده».أكمل القراءة »
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