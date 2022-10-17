الرياضة
الغيابات خصم الشباب بتصفيات “الكان”
وهبي استدعى 23 لاعبا ضمنهم 12 ممارسا بأوربا وجه محمد وهبي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، الدعوة إلى 23 لاعبا للمشاركة في دوري شمال إفريقيا، في الفترة الممتدة بين 18 و24 أكتوبر الجاري بالسويس بمصر، المؤهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للشباب. واكتفى وهبي باستدعاء 12أكمل القراءة »
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