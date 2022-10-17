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“من الأرض إلى اليد” بالمحمدية
تحتضن جمعية “أتولي أثار أرت” في رواقها “فناني جماعة أرض” بالمحمدية معرضا جماعيا يحمل عنوان “من الأرض إلى اليد، من اليد إلى الأرض”، من عشرين أكتوبر الجاري إلى واحد وثلاثين منه. ويشارك في المعرض المنظم في إطار أنشطة الجمعية الفنية والثقافية وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل،أكمل القراءة »
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