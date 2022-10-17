الرياضة
هالاند… مسار الظاهرة
بدأ من نادي براين النرويجي ولعب أول مباراة في سن الخامسة عشرة ووصل القمة مع السيتي انضم هالاند إلى نادي براين الذي ينشطُ في النرويج، ولعب موسم 2015 – 2016 احتياطيا في صفوف الفريق الثاني، وسرعان ما لفت الأنظار بعدما نجح في تسجيل 18 هدفا في 14أكمل القراءة »
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