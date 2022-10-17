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خديجة البيضاوية… سلطانة المرساوي
ظلت حريصة على تقديم فنها بنخوة وإباء أهل الشاوية غيب الموت، صباح أول أمس (السبت)، الفنانة الشعبية خديجة البيضاوية، عن سن ناهزت التاسعة والستين، بعد صراع مرير مع المرض، لم يترك لها فرصة لتستمر في إمتاعنا في هذه الحياة بفنها الأصيل. وووري جثمان البيضاوية الثرى بمقبرة سيديأكمل القراءة »
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