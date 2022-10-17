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حوادث

اختطاف وتعذيب بسبب دين

منذ 16 ثانية
الضحية كبل بحبل ووضع في الصندوق الخلفي للسيارة وتم التخلص منه في الخلاء عمت حالة استنفار مصالح الأمن بالبرنوصي، خلال اليومين الماضيين، بعد أن تقدم شخص إلى الدائرة الأمنية القدس، وصرح أمام مسؤوليها أنه ضحية اختطاف من الشارع من قبل ثلاثة غرباء، إذ كبلوه ووضعوه في الصندوقأكمل القراءة »

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منذ 16 ثانية


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