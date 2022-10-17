الرياضة
الفوز خيار الفتيات لبلوغ ربع نهائي المونديال
المباراة تجرى اليوم بملعب نيهرو وستكون حاسمة في التأهل يختتم المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة دور المجموعات، ضمن منافسات مونديال الهند، بمواجهة نظيره الأمريكي، اليوم (الاثنين)، انطلاقا من الثالثة والنصف بملعب فانوردا نيهرو بكوا، لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى. ويبقى الفوز على الولاياتأكمل القراءة »
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