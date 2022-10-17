وطنية
عاطلو فاس يدشنون معرضا بالاحتجاج
احتج عاطلون عن العمل بفاس عصر أول أمس (السبت) أمام الباب الرئيسي للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بملعب الخيل، تزامنا مع افتتاحه الفعلي من قبل وفد رسمي، للفت انتباه مسؤولي المدينة والجهة إلى عدم وفائهم بالتزاماتهم وتعهداتهم في جلسات حوار سابقة. وفيما كان والي الجهة وشخصيات منتخبةأكمل القراءة »
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