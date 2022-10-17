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وطنية

عاطلو‭ ‬فاس‭ ‬يدشنون‭ ‬معرضا‭ ‬بالاحتجاج

منذ 13 ثانية
احتج‭ ‬عاطلون‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بفاس‭ ‬عصر‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬السبت‭) ‬أمام‭ ‬الباب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمعرض‭ ‬الجهوي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتضامني‭ ‬بملعب‭ ‬الخيل،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬افتتاحه‭ ‬الفعلي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وفد‭ ‬رسمي،‭ ‬للفت‭ ‬انتباه‭ ‬مسؤولي‭ ‬المدينة‭ ‬والجهة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وفائهم‭ ‬بالتزاماتهم‭ ‬وتعهداتهم‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬حوار‭ ‬سابقة‭.‬ وفيما‭ ‬كان‭ ‬والي‭ ‬الجهة‭ ‬وشخصيات‭ ‬منتخبة‭أكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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