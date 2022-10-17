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وطنية

عزل‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬أجدير

منذ 6 ثواني
علم‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع،‭ ‬أن‭ ‬عمالة‭ ‬إقليم‭ ‬الحسيمة،‭ ‬أعلنت،‭ ‬أخيرا،‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشيحات‭ ‬لرئاسة‭ ‬المجلس‭ ‬الجماعي‭ ‬لبلدية‭ ‬أجدير‭ ‬بالإقليم‭ ‬ذاته،‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬مستشاري‭ ‬الجماعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬لخلافة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬المتابع‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭  ‬بالحسيمة‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسطو‭ ‬على‭ ‬ملك‭ ‬الغير‭ ‬بمنطقة‭ ‬آيت‭ ‬يوسف‭ ‬وعلي‭ ‬مازالت‭ ‬رائجة‭أكمل القراءة »

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منذ 6 ثواني


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