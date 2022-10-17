وطنية
عزل رئيس بلدية أجدير
علم من مصدر مطلع، أن عمالة إقليم الحسيمة، أعلنت، أخيرا، عن فتح باب الترشيحات لرئاسة المجلس الجماعي لبلدية أجدير بالإقليم ذاته، في وجه مستشاري الجماعة ذاتها، لخلافة الرئيس السابق المتابع أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة في قضية تتعلق بالسطو على ملك الغير بمنطقة آيت يوسف وعلي مازالت رائجةأكمل القراءة »
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