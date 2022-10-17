حوادث
قتل زوجة والده وجاره
خلاف حول سومة كرائية تحول إلى مجزرة بالعيون جريمة بشعة تلك التي شهدتها العيون، الجمعة الماضي، بعدما أودى خلاف حول سومة كرائية بحياة المكتري وزوجة والد القاتل، الذي حاول قتل أخيه أيضا. وأفادت مصادر “الصباح” أن الجريمة التي عاش أطوارها شارع بوكراع بالعيون قرب المقاطعة الثامنة، ابتدأتأكمل القراءة »
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