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الصباح الفني

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منذ ثانيتين
سروال‭ “‬جينز‭” ‬عمره‭ ‬140‭ ‬عاما حقق‭ ‬سروال‭ “‬جينز‭”‬،‭ ‬عمره‭ ‬140‭ ‬عاما،‭ ‬سعرا‭ ‬خياليا‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬علني،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬عثر‭ ‬عليه‭ ‬أحد‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬الكنوز،‭ ‬داخل‭ ‬كهف‭ ‬مهجور‭. ‬وعثر‭ ‬مايكل‭ ‬هاريس‭ ‬الذي‭ ‬يصف‭ ‬نفسه‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بخبرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ “‬الجينز‭”‬،‭ ‬على‭ ‬السروال‭ ‬في‭ ‬منجم‭ ‬مهجور‭أكمل القراءة »

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منذ ثانيتين


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