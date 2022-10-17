الصباح الفني
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سروال “جينز” عمره 140 عاما حقق سروال “جينز”، عمره 140 عاما، سعرا خياليا في مزاد علني، وذلك بعدما عثر عليه أحد الباحثين عن الكنوز، داخل كهف مهجور. وعثر مايكل هاريس الذي يصف نفسه بأنه من الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة في تاريخ “الجينز”، على السروال في منجم مهجورأكمل القراءة »
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