ملف الصباح
وليدات فرنسا… مسامير ليوطي
ذهبت فرنسا وتركت أبناءها في المغرب لحماية مصالحها وتعود للاطمئنان عليهم يحكى أن جحا قرر بيع منزله، تحت وطأة الفقر والحاجة، فأتاه رجل ميسور اشتراه، لكن جحا اشترط عليه ترك مسمار في الحائط، فوافق المالك الجديد دون أن يفكر، فوجود المسمار لن يضايقه في شيء. ولما جاءأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا