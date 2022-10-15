ملف الصباح
الفرنسية في “متحف” النسيان
إقبال الشباب والنخب على الإنجليزية وعزوفهم عن لغة موليير احتفل أنصار استمرار اللغة الفرنسية بمناهج التعليم المغربية، كثيرا، فالحكومات المتعاقبة ظلت وفية لتوجهها، رغم تولي حزب العدالة والتنمية للحكومة، وادعائه الدفاع عن اللغة العربية، ففي 2019 أقر البرلمان قانونا خاصا بتعزيز مكانة اللغة الفرنسية في المدارس. لمأكمل القراءة »
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