ملف الصباح
جويطي: في نقد الحاجة إلى فرنسا
صاحب رواية “المغاربة” قال إنها لم تعد نموذجا حتى لنفسها في محاولة للإجابة عن سؤال “كيف نعيد التفكير في علاقتنا مع فرنسا” قال الروائي والباحث عبد الكريم جويطي إن إعادة النظر في هذه العلاقة عادة ما تكون مخترقة بالتاريخ، أو هي مرتبطة بمشكل تاريخي، لأننا نتحدث عنأكمل القراءة »
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